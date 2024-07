Vittorio Feltri sbaraglia David Parenzo: "Non c'è problema, ci metto 5 minuti ad andarmene"

05 luglio 2024 a

a

a

Scontro acceso tra Vittorio Fletri e David Parenzo a L'Aria che Tira. Al centro del dibattito c'è ovviamente il voto in Gran Bretagna che di fatto ha sancito la vittoria dei laburisti di Stamer e anche l'uscita di scena di Sunak, il leader dei conservatori e primo ministro uscente. Parenzo fa una domanda chiara a Feltri: "La sconfitta di Sunak potrebbe creare qualche problema a Giorgia Meloni? Alla fine ha perso un alleato".

Vittorio Feltri prende la parola seduto in poltrona in collegamento: "Mah, questo voto in Gran Bretagna parliamone pure, può interessare noi, ma alla fin dei conti non frega niente a nessuno e nemmeno a Meloni". Partono risatine in studio. A questo punto però Parenzo interviene e interrompe Feltri: "Stiamo parlando pur sempre del leader dei conservatori britannici". Feltri non la prende bene: "E allora?".



Clicca qui e guarda il video dello scontro tra David Parenzo e Vittorio Feltri

"C'hanno messo 5 minuti per Toti, invece se si sfrutta la schiavitù...": Feltri si sfoga in tv

Parenzo ribatte: "Stiamo parlando della Gran Bretagna eh, dell'Inghilterra, è importante". Feltri ribatte ancora: "E allora?". E aggiunge: "Beh stiam parlando dell'Inghilterra, mica di San Marino, questo lo so anch'io". A questo punto però i toni si accendono: "Io ti dico quello che penso, però se ate non interessa... se mi interrompi ci metto cinque minuti ad andarmene. Non c'è problema. Per quanto rigiuarda la Meloni penso che se ne freghi altamente e credo che proseguirà per la sua strada. E di fatto credo che di questo discorso che stiam facendo agli italiani non freghi un tubo".