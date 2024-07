Elisabetta Canalis, duro sfogo: "Minorati, che ca**o di mostri stiamo crescendo?"

07 luglio 2024 a

"Gattino lanciato da un ponte da minorenni e minorati": un duro sfogo quello a cui si è lasciata andare Elisabetta Canalis sui social, commentando un video diventato virale nelle ultime ore. Un video nel quale un adolescente prende un piccolo gatto nero e lo fa volare oltre il guardrail da una strada sopralevata. Insieme a lui un amico, che ha ripreso la scena, e delle ragazze che lo hanno incitato.

"Sono state anche due ragazze a compiere il gesto - ha proseguito l'ex velina nelle sue storie Instagram -. Poco importa che siano minorenni ma dalle donne mi sarei aspettata più compassione e più amore, forse per quell'istinto di protezione che abbiamo dentro di noi e ci viene dall'essere madri". E ancora: "Nessuna di loro ha fermato quel ragazzo mentre prendeva quel gattino e lo lanciava da un ponte per gioco. Ridevano. Filmavano, sghignazzavano mentre il gattino andava verso morte certa. Ma che ca**o di mostri stiamo crescendo? Che esempio sta dando la legge?".

La showgirl, poi, ha fatto anche altri esempi mostruosi: "Ad Agnani dei ragazzi durante una cena uccidono per gioco una capretta a calci, il pm chiede l'archiviazione. Il cane bruciato vivo a Roma? Chiesta archiviazione anche con lui. Cosa importerà alla legge di un gattino? Un bel niente. Sai che c'è? Che è giusto farsi giustizia da soli. È giusto pestarli fino a lasciarli in terra e se i genitori protestano ce ne dovrebbe essere pure per i genitori. La legge in Italia non fa paura a nessuno. Fa ridere".