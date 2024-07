Il calcio parlato non ha crisi di share: ecco perché

Klaus Davi 08 luglio 2024 a

CHI SALE (“Rai 1”) Gli eventi calcistici internazionali si confermano portaerei di share, moltiplicatori di introiti e ascolti e architravi dei palinsesti non solo grazie alle partite ma anche attraverso tutto l’indotto alimentato dalle polemiche e i dibattiti che accompagnano ogni match. Anche da questo punto di vista la Rai può dirsi soddisfatta. Sono andati decisamente bene gli spazi “riempitivi” che hanno accompagnato le fasi finali di Euro 2024. Venerdì in seconda serata (si fa per dire) Notti Europee su Rai 1 ha sfiorato il milione di spettatori col 17% di share partendo a ridosso della mezzanotte.

Alla guida del programma la coppia Marco Mazzocchi-Paola Ferrari con ospiti Ubaldo Righetti, Eraldo Pecci, Valeria Ciardiello e Tony Damascelli. Naturalmente focus sui due quarti di finale Spagna-Germania e Francia-Portogallo. Tra i picchi segnalati da OmnicomMediaGroup sicuramente la moviola di Mauro Bergonzi, con al centro il presunto rigore negato alla Germania, e le interviste post partite, ben oltre il 20%. Certo, se gli azzurri fossero stati ancora in gara... Ad ogni modo, nonostante il dilagare dei format social, contenitori calcistici digitali, senza trascurare la selva di tv private, i talk specializzati (anche quelli Mediaset) si mantengono in salute. Domina un pubblico più senior, ma appassionato e decisamente fedele.