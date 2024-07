Fedez, emorragia interna e ricovero: "Preso prima che fosse troppo tardi"

11 luglio 2024 a

Fedez ricoverato a Milano per un'emorragia interna: a farlo sapere è stato lui stesso nelle sue storie su Instagram. Il rapper ha pubblicato una foto di sé su un letto d'ospedale scrivendo: "Sono tipo dj Khaled quando dice 'another one' ma con le emorragie interne". A quanto apprende l'Adnkronos Salute, il cantante sarebbe stato sottoposto a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla. Lo scorso settembre il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un'emorragia interna causata da due ulcere. Il nuovo intervento, sempre effettuato a Milano, è avvenuto però in un'altra struttura.

In un'altra storia su Instagram, poi, Fedez ha pubblicato una strofa di quella che potrebbe essere una sua nuova canzone: "Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato". E a corredo ha aggiunto: "Pensare che l'ho scritta ieri notte". Infine, in un'altra storia ancora, i ringraziamenti al personale sanitario che lo ha assistito nelle ultime ore: "Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".