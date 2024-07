In Onda, Bonaccini nervoso: "Me lo dica lei", scontro con Sara Menafra

12 luglio 2024 a

a

a

Stefano Bonaccini, fresco dimissionario dalla carica di governatore della Regione Emilia Romagna è ospite a In Onda, il talk show condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Nel croso della puntata il neo-eurodeputato del Pd è apparso piuttosto nervoso. Prima ha attaccato l'esecutivo con la solita (e sterile) propaganda sui fondi per gli alluvionati dell'Emilia Romagna, poi stizzito ha risposto ad alcune domande dell'opinionista e giornalista Sara Menafra sull'Ucraina. "Sui soldi da destinare alle armi bisogna essere cauti, ma di fatto dobbiamo sostenere l'Ucraina davanti all'attacco barbaro di Putin. Avete visto cosa è successo qualche giorno fa quando i missili russi hanno colpito anche i bambini? Non possiamo tirarci indietro".

Poi la Menafra ha chiesto a Bonaccini: "Ma nel caso in cui Putin dovesse stabilizzarsi in Ucraina, cosa facciamo, bombardiamo? Non, so, mi dica lei qual è il piano?". Bonaccini piuttosto irritato risponde così: "No me lo dica lei, ha un'idea?". La Menafra ribatta: "Le domande di solito le fanno i giornalisti, old school". E Bonaccini ribatte: "Guardi può chiedere in giro, io di solito rispondo a tutte le domande". E vedendo un Bonaccini su di giri, è interventuta la stessa Marianna Aprile: "Non si alteri". Bonaccini a fatica ha ritrovato la calma e ha poi concluso il suo intervento non risparmiando alla Menafra il più classico dei "non mi interrompa mentre parlo"...