Belen Rodriguez, Lele Mora: "La ho assunta come badante"

Che Belen Rodriguez, showgirl e sex-symbol di maggior successo in Italia, abbia fatto in vita sua anche la badante è una novità che lascerebbe incredulo chiunque. A dissipare ogni dubbio, però, ci pensa Lele Mora, all'anagrafe Dario Gabriele Mora, ex agente dello spettacolo italiano, in auge soprattutto nei primi anni Duemila. Mora è stato ospite del podcast Gurulandia, format condotto da Marco Cappelli e Roberto Vertucci che discute sul Business Online e volto a fare chiarezza su tutte le opportunità di guadagno presenti al giorno d'oggi in rete.

Lele Mora ha raccontato il suo primo incontro con Belen Rodriguez e il contratto bizzarro che le fece firmare, affinché potesse rimanere in Italia, perché sprovvista del permesso di soggiorno: “Io conosco Belen ad un capodanno, visto che lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora, che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno. Che problema c'è? Gliel'ho fatto io”.

Lele Mora, dunque, si è mostrato subito disponibile, anche dal punto di vista lavorativo ed ecco la genialata: “Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante, cameriera e da allora l'ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l'ho mandata all'Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”. Non si può dire, dunque, che a Belen sia andata male e oggi, alla soglia dei 40 anni, è pronta a tornare in tv. Sul Nove, infatti, condurrà insieme ai PanPers il talent-show Only Fun – Comico Show. Su Real Time, invece, si occuperà di storie di coppie in crisi nel programma “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”.