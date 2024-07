Morgan denuncia Scanzi e Lucarelli: "Richiesta di risarcimento di 740mila euro"

22 luglio 2024 a

Una doppia denuncia, contro Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi, e una richiesta di risarcimento danni per 740mila euro. E' passato al contrattacco, Morgan, e dopo il clamore mediatico suscitato dalla vicenda delle minacce nei confronti della sua ex Angelica Schiatti ha deciso di querelare proprio la Lucarelli, che con un suo articolo aveva accusato il cantautore di vessazione, minacce e stalking nei confronti della ragazza, oggi partner di Calcutta.

Nell'articolo si parlava anche di revenge porn, e così aveva fatto anche Andrea Scanzi in un video molto duro pubblicato sul suo canale Youtube. Un reato, quello di revenge porn, per cui Morgan non risulta indagato.

"Bestie, untori e boia. Se fossi un mostro...": stalking e minacce, l'inquietante risposta di Morgan

Anche per questo motivo Morgan, che qualche giorno fa a Mowmag aveva annunciato l'iniziativa legale parlando di "vilipendio alla dignità individuale" e di "incontrollato spargimento di odio", ha fatto depositare al suo legale Gianluca Vinci una richiesta di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa presso il Tribunale di Milano per la risoluzione di contratti discografici, radiofonici e televisivi, ingaggi persi per l'annullamento di una trentina di concerti estivi a seguito dello scandalo, danno di immagine e danno morale e ogni altro danno collegato all'attività diffamatoria subita a mezzo articoli, post e video. A settembre è stato fissato il primo incontro di mediazione tra le parti.