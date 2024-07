Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: "Quanto mi resta da vivere"

28 luglio 2024 a

Eleonora Giorgi sta combattendo una difficile battaglia, la peggiore, quella contro un tumore al pancreas che ha scoperto lo scorso anno. In una toccante intervista al Corriere della Sera, l'attrice ha condiviso le sue emozioni e riflessioni. "È arrivato il giorno dei miei 70 anni, che rappresentavano anche i miei 50 anni di carriera. Se avessi avuto trent'anni, mi sarei disperata. Invece, alla fine dei conti, sono una persona anziana che ha vissuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore", ha confessato Giorgi. Al momento della diagnosi, il suo primo pensiero è stato per i suoi cari: "Mi devasta sapere che soffriranno", ha rivelato.

Eleonora ha già subito un intervento chirurgico e, secondo i medici, l'aspettativa di vita potrebbe variare dai sei mesi a cinque anni "o di più". Sebbene l'operazione sia andata bene, l'attrice riconosce che il cancro non è ancora stato sconfitto. Ciò che colpisce è il modo in cui Giorgi affronta la situazione, parlando della morte con una sorprendente positività. "Cosa ci sarà dopo? Lo scoprirò viaggiando. Ho sempre sentito una voce dentro di me, sin da quando avevo tre anni, e questo mi fa credere in una dimensione spirituale", ha detto.

"Sono fragile, piango lacrime di sangue", Eleonora Giorgi e il dramma del tumore

A sostenere la sua serenità ci sono gli affetti dei suoi figli e delle loro famiglie, sempre al suo fianco in questo anno difficile. "Nell’aldilà vorrei incontrare per primo nonna Katò. Poi Alessandro Momo, il mio fidanzato morto in un incidente in moto. Angelo, il papà di mio figlio, e Oriana Fallaci", ha ammesso con tenerezza.