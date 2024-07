Chiara Iezzi: "Io e Paola, per 4 anni condiviso lo stesso uomo. Oggi mi diverto un po' con il sesso"

Roberto Tortora 29 luglio 2024 a

Paola e Chiara, duo canoro italiano e specchio di una generazione che, a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 ha ballato i loro tormentoni di successo. Poi, però, un lungo periodo di separazione tra le due, dal 2013, che sembrava aver definitivamente spento la loro fiamma.

Alla soglia dei cinquant’anni, però, il loro successo è esploso nuovamente grazie alla popolarità del brano “Furore”, presentato a Sanremo nel 2023. Così, ora Paola a settembre sarà su Sky fra i giudici di X Factor, mentre Chiara recita, altra sua grande passione e, dopo averla vista in Mare Fuori 3 e 4, apparirà in autunno nel film americano Under the stars, girato in Puglia con Andy Garcia e Toni Collette.

Ed è proprio quest’ultima ad essere stata intervistata da Andrea Scarpa per il Messaggero ed è tornata al momento in cui le due sorelle si separarono: “Io sono un po' ribelle sì, ma fino a un certo punto. Come lei sono soprattutto una gran lavoratrice e quando ho preso la decisione di fermarci è stato molto doloroso anche per me”. Se la sorella ha detto che “le insidie del successo si realizzano quando ti lasci sedurre dal fascino del maledetto”, Chiara non è da meno: “Un po' sì. Un lato un po' più scuro, profondo e inconfessabile, ce l'abbiamo tutti. Non vorrei ricadere nel cliché sessuale, però ci sono tentazioni...”.

Il riferimento è alla storia del 2007, quando per quattro mesi entrambe le sorelle hanno avuto una relazione con lo stesso uomo, consapevolmente? “No. Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”.

Storia passata, così come il matrimonio del 2014, a Cipro, con l’ebreo ortodosso Mehir Cohen, finito dopo pochi anni: “È finito. Ma siamo rimasti amici, abbiamo anche lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato”. Ora, Chiara Iezzi si gode la sua libertà: “Non ho legami, ma ogni tanto un po' mi diverto con il sesso”.