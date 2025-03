Chiara Iezzi, "per tutti ero la stron**": lite con la sorella Paola, lo sfogo

"Era ferita e mi stava lontano. Conoscenti e amici mi colpevolizzavano. Per tutti ero il comandante che aveva abbandonato la nave nel momento di difficoltà, la 'stron**'": Chiara Iezzi, intervistata dal settimanale F, ha parlato della lite con la sorella Paola risalente al 2013, Una spaccatura profonda nata nel momento in cui la loro carriera, dopo la pubblicazione dell'ottavo album, è andata in crisi. "Avevo creduto e avevo sperato fino all’ultimo che qualcuno si facesse avanti: una casa discografica disposta a sostenerci, oppure una svolta per la promozione, magari il ritorno delle tv. E invece tutto taceva", ha raccontato.

In quel momento la decisione di passare al mondo della recitazione. A tal proposito ha spiegato che stare sul set l'aiuta a stare meglio: "Mi serve per estraniarmi da me stessa. Nella musica sei tu, con il cinema puoi diventare qualcun altro". La loro famiglia, però, ha sempre sperato in un ritorno del duo. E così, "a un pranzo di Natale in famiglia voluto tenacemente dalla nonna" è finalmente arrivata la pace, come si legge su F. Nel 2023 le due sorelle sono tornate insieme sul palco del Festival di Sanremo con la canzone "Furore". Nonostante questo, però, Paola e Chiara vanno avanti con le loro vite: se una di loro continua a recitare, l'altra invece si dedica completamente alla musica. Di recente, infatti, Paola è stata giudice a X Factor.