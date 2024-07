Elisabetta Gregoraci, com'è dopo il tuffo in mare: il video manda in tilt i social

29 luglio 2024 a

"Ho preso il brevetto proprio qui a Lampedusa e finalmente sono tornata ad immergermi. Abbiamo visitato una grotta bellissima": Elisabetta Gregoraci lo ha detto ai suoi follower su Instagram. La showgirl, che è in vacanza col compagno Giulio Fratini, si è mostrata con la muta da sub subito dopo l'immersione. A mandare in tilt i social il suo make up, praticamente perfetto nonostante il tuffo in mare. La Gregoraci aveva la matita nera nella parte inferiore degli occhi e uno smokey eyes scuro sulle palpebre superiori per intensificare lo sguardo.

La storia tra lei e l'imprenditore toscano Fratini procede a gonfie vele da oltre due anni. La coppia, che vive una relazione d'amore a distanza - lei a Montecarlo e lui a Firenze -, si concede spesso dei viaggi di piacere, come quello di qualche settimana fa in Marocco. "Devo cercare di mantenere tanti equilibri - ha raccontato la conduttrice -. Non è sempre facile, ma faccio del mio meglio. Io vivo a Montecarlo, Giulio a Firenze, ma troviamo sempre il modo di vederci. Sono felice e sto bene". Tra di loro, insomma, tutto bene e nessuna crisi. Nei giorni scorsi, invece, la Gregoraci si è concessa delle vacanze di famiglia insieme all'ex, Flavio Briatore, e al figlio Nathan Falco. Sul fronte professionale, infine, la conduttrice tornerà in tv tra qualche settimana con un nuovo programma in Rai, Questione di stile.