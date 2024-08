Chiara Ferragni, senza trucco e coi capelli al naturale: la foto virale

Roberto Tortora 06 agosto 2024 a

a

a

Bella e al naturale, al mare in vacanza a godersi alcuni giorni di relax con l’affetto della sua famiglia. Stiamo parlando dell’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, volata a Mykonos, in Grecia, insieme ai figli Leone e Vittoria e alla mamma Marina Di Guardo, scrittrice, con sua sorella Francesca. La separazione da Fedez e il pandoro-gate sono stati eventi tumultuosi che hanno caratterizzato la prima parte del 2024 e ora, dopo la tempesta, è tempo che il sole splenda di nuovo. Stavolta, però, niente abiti griffati e make-up da professionisti, niente più immagine costruita ad arte. Chiara si mostra sui social così com’è, senza trucco e senza inganno, con le linee d’espressione ben visibili e alcune normalissime macchie cutanee. L’influencer scrive su Instagram: “Completamente senza makeup e con i capelli al naturale”.

Che sia una nuova strategia o un nuovo modo di essere, la Ferragni adesso è così: si dedica a cose semplici, gode delle meraviglie della vita come un banale tramonto estivo, si diverte a colpi di tuffi in piscina e cene in riva al mare. Una nuova paladina della “skin positivity” che si mostra per quel che è. In questi giorni di vacanza e puro relax, accanto a lei non poteva mancare Angelo Tropea, suo amico stretto di vecchia data, che ha sostenuto Chiara nei momenti più difficili di questo ultimo anno.

Chiara Ferragni ora vola con le low cost: il dettaglio che scatena la tempesta social | Guarda

Avrà apprezzato anche lui a Mykonos i diversi look sfoggiati dall’influencer, tra cui un completo crochet in pizzo total white. Per la spiaggia, invece, Chiara oltre al bikini ha optato per un look comfy chic con pareo, mentre per l'aperitivo al tramonto ha scelto un abito bianco lungo con trasparenze e un'apertura sulla pancia che mette in risalto la sua silhouette. E chissà che, all’orizzonte, non spunti anche un nuovo amore, per quella che diventerebbe allora una rinascita completa.