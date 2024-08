Iva Zanicchi, morto il compagno Fausto Pinna: i due erano legati dal 1987

08 agosto 2024 a

Si è spento a 74 anni Fausto Pinna, lo storico compagno della cantante e conduttrice televisiva Iva Zanicchi. I due erano legati dal 1987 ed erano ancora affiatatissimi rivelandosi così una delle coppie più innamorate del mondo tv.

L'uomo, un anno fa, si era ammalato di cancro ai polmoni e la cantante aveva rinunciato a molti impegni lavorativi per potergli stare vicino. I due che sono stati inseme per 40 anni, non si erano mai sposati. Secondo la cantante "non è più tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta", raccontava sul piccolo schermo. Un anno fa la terribile scoperta: "Basta concerti, devo stare vicino al mio compagno". E ancora: "Il mio compagno Fausto ha un tumore", aveva confidato Iva Zanicchi ai microfoni di un programma tv. "Fumava 90 sigarette al giorno e gli avevano dato due mesi di vita. Lui è forte come una quercia e sta lottando", spiegava nel settembre del 2023.

Fausto Pinna, oltre alla compagna di una vita Iva, lascia la figlia Giorgia, il genero Marco e i nipoti. I funerali si terranno a Lesmo il 9 agosto alle 15:30 nella chiesa di santa Maria assunta. Iva Zanicchi Nel 2020 la cantante aveva perso anche il fratello di 77 anni. L'uomo era morto a causa del Covid.