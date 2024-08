In Onda, Bocchino sbotta: "Non mi invitate, se do fastidio. Basta non invitarmi"

Roberto Tortora 09 agosto 2024 a

Le dichiarazioni del presidente della Commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, che ha di fatto smentito le sentenze sui colpevoli della Strage di Bologna e parlato di un “teorema volto a colpire la destra” non solo hanno fatto discutere e polemizzare, in più sono causa anche di litigi tra terzi. È ciò che è accaduto nell’ultima puntata di In Onda, il talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ospite, in collegamento, c’è l’ex-direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che interviene e cita un altro degli ospiti presenti sì, ma in studio, cioè Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia. De Bortoli esordisce così: “Spero che Bocchino non condivida la posizione di Mollicone…”.



Mentre parla, subito chi viene chiamato in causa si sente in dovere di rispondere subito e così fa Bocchino: “Non ho detto questo direttore, non mi sono permesso di dirlo”. La conduttrice, però, lo smorza subito: “Facciamo parlare De Bortoli, c’è tempo dopo per replicare, se interrompiamo…”. Bocchino, però, non ha intenzione di star zitto e controreplica: “No, no poi la gente ascolta e pensa il contrario, meglio farlo subito perché la persona che fa zapping perde il pezzo”.

La Aprile, però, continua sulla linea dura: “Allora l'ha fatto, adesso facciamo parlare l'ospite. La persona che fa zapping però sente parlare sempre solo lei che interrompe gli altri”. Stizzito, Bocchino non ci sta e va a muso altrettanto duro: “Non mi invitate, se do fastidio. Basta non invitarmi, mi cercate, mi rincorrete… che posso fare, sto qua, parlo”. La Aprile chiude altrettanto infastidita: “La invito solo a far parlare gli altri ospiti grazie”. Tra i due litiganti, il terzo non gode, anzi resta nell’ombra, non sapendo più che pesci prendere, cioè Ferruccio De Bortoli che ha assistito, insieme al co-conduttore Luca Telese e all’altra ospite, Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana, a questo siparietto antipatico tra i due antagonisti.

