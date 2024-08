Anna Tatangelo, punta da un'ape sul palco: concerto sospeso

12 agosto 2024 a

Paura per Anna Tatangelo, che ieri - domenica 11 agosto - è stata punta da un'ape ed è per questo stata costretta a sospendere il concerto in programma a Giulianova, in provincia di Teramo in Abruzzo, dove si stava esibendo in occasione della festa della Madonna di Portosalvo. La cantante è stata subito medicata dall'allergologo Paolo Calafiore e dal primario del pronto soccorso, Giuseppe Casaccia, in servizio sulle ambulanze della Croce Rossa predisposte proprio per il soccorso durante la manifestazione.

L'artista avrebbe riportato un arrossamento al braccio a causa della puntura. Per fortuna, poi, si è subito ripresa ed è quindi riuscita a risalire sul palco e a riprendere il concerto. Ha cantato il suo ultimo brano prima dei fuochi d'artificio che hanno concluso i festeggiamenti. Le punture d'ape, comunque, non hanno colpito solo lei, ma anche altre persone presenti nel pubblico arrivato per assistere allo spettacolo. In particolare, come si legge sul Messaggero, sarebbero stati punti tra il pubblico anche un padre e suo figlio. Pure loro, dunque, sono stati prontamente visitati e soccorsi dai medici lì presenti, tornando a casa senza conseguenze.

La Tatangelo ha fatto sapere di essere stata punta anche nelle sue storie Instagram, postando proprio il video in cui l'insetto le si avvicina al braccio. In un altro video, invece, la si vede col viso dolorante. A corredo il commento: "Brucia".