Elodie "si è scordata il ruolo di Berlusconi"? Striscia la Notizia replica: altra rissa

16 agosto 2024

Al centro della polemica resta Elodie, la cantante che poserà per il prossimo calendario Pirelli e che, in diverse interviste in cui presentava l'iniziativa, ha colto la palla al balzo per attaccare il governo in generale e Giorgia Meloni in particolare. Il disco rotto Elodie Di Patrizi parlava di diritti a rischio, dunque accusava il genere maschile di voler "possedere" le donne, e ancora imputava alla "paura" il consenso di cui gode il premier, oltre a diverse "varie ed eventuali" in termini di accuse e veleni.

Parole, quelle di Elodie, che hanno anche scatenato la reazione di FdI e, dunque, innescato una polemica politica, con le forze di opposizione pronte a scattare in soccorso della cantante. Va da sé, l'intera vicenda ha avuto molto risalto mediatico: articoli, servizi, approfondimenti, intervisti e chi più ne ha più ne metta.

Tra i molti articoli, eccone uno anche di MowMag, in cui si leggeva quanto segue: "Forse si è dimenticata (Elodie, ndr) che è stato l’anticomunista per eccellenza Silvio Berlusconi a sdoganare, in televisione e in politica, la potenza dell’ostentazione del corpo femminile. Colpo grosso, Drive In e le Veline, storiche colleghe calendariste di Elodie, erano modelli di empowerment femminile? Forse si, ma non ce ne eravamo accorti, distratti com’eravamo da quel turbinio di glutei e prominenze balconari".

Parole, quelle del sito, che per il riferimento alla Veline hanno a loro volta innescato la piccatissima replica di Striscia la Notizia, che ha risposto a MowMag con una lunga nota. "Ci teniamo a sottolineare che le Veline di Striscia non sono assolutamente delle donne oggetto ma delle ballerine professioniste che si impegnano quotidianamente nel loro lavoro e in alcune occasioni hanno anche condotto il tg satirico e altre rubriche all’interno della trasmissione. Semmai le donne oggetto sono da cercare altrove", uno degli estratti della replica di Striscia.

Ma, come detto, la replica è molto lunga, approfondita, interessante, e va a ribattere programma per programma a quanto scritto da MowMag. Insomma, un piccolo-grande compendio di storia televisva. Per certo, Elodie è riuscita ad innescare un'altra "rissa", un altro succoso botta e risposta.

