Elodie, sfottò alla cantante: "Così si difendono le donne!"

17 agosto 2024

«Brava Elodie!», «Dacci dentro, mettiti a capo della sinistra!», «Tutti contro le destre!». L’hashtag “Elodie”, su X, ormai è in tendenza da tre giorni. Lei dopo l’attacco a Giorgia Meloni ha scelto (per ora) di non fare altre uscite, e però il popolo rosso sui social si è scatenato.

Invero fiocanno anche le prese in giro: girano vorticose le foto della cantante-showgirl che si dimena sul palco vestita in modo discinto, e a corredo scritte del tipo “Così si difendono le donne dal patriarcato”. Torniamo all’agguerrito popolo di sinistra, falce e trasparenze: «Elodie ha fatto venire un travaso di bile ai fascistelli. Questa cosa non ha prezzo».

Da Che Guevara alla sottoveste: la metamorfosi progressista di Elodie

E ancora: «I gazzettieri di regime mi fanno tenerezza. I cromosomi “xy” della Khalife, la Egonu e la nazionale di volley. Oggi Elodie...». Certi commenti non fanno tenerezza, ma ridere. Elodie ha scritto che «Fratelli d’Italia continua a mantenere il consenso perché c’è paura». A dire il vero in giro c’è una comicità dilagante.