Bob Sinclare, "completamente morti": sconcerto in pista mentre lui suona, lo sfogo

Mani tra i capelli e faccia sommessa. Si mostra così il noto dj Bob Sinclare che, in un video postato sulla sua pagina Instagram, ammette di aver trascorso "la peggiore serata della mia vita". Il motivo? I presenti, anziché ballare, hanno preferito far muovere le dita, continuando a restare con il cellulare in mano.

Siamo al prestigioso Cavo Paradiso di Mykonos e la pista è piena di persone intente a filmare il dj e la situazione circostante. "Mi sento così abbattuto questa sera, è un incubo. È stato il peggior concerto della mia intera carriera", si è sfogato il produttore e dj francese. L'artista continua il suo racconto affermando di essere molto deluso perché le basi per trascorrere una bella serata c'erano tutte: "Bel posto, belle persone. Pensi possa essere divertente. Ho suonato diversi generi. La gente non si muoveva, erano immobili dietro il cellulare a fare video. Non so, cosa stavano aspettando? Ho suonato tutte le mie hit e loro erano immobili, completamente morti. Sono davvero abbattuto", lamenta ancora il dj che sembra davvero non riuscire a farsene una ragione.

Tanto che Sinclare prova a farsi delle domande. "Forse è colpa mia, non so. Non so cosa sia successo, volevo condividerlo con tutti voi. Tutti i dj - continua nel video - sono molto fortunati nel poter condividere i migliori momenti della loro vita a ogni concerto, eppure non mi sono mai annoiato così tanto a un concerto. Che schfio", conclude lapidario il musicista.

Parole forti quelle utilizzate dal dj che, infatti, hanno diviso in pochi minuti gli utenti sul web. Cristiano Malgioglio non sembra aver gradito lo sfogo del produttore e ai microfoni di Rtl 102.5 sgrida il dj: "Dovresti essere felice che vengano a sentire i brani che fai ascoltare. Non tutti hanno voglia di ballare", tuona il cantante italiano. Ma c'è chi, invece, sembra condividere ogni singola parola del produttore. Come il pilota motociclistico, Marco Melandri che si lancia in un cruda previsione affermando che "il futuro sarà ancora peggio".

Guarda qui il video di Bob Sinclare