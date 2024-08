Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Tonon, scoppia la lite: "Fame di visibilità e sete di clamore"

26 agosto 2024 a

Alessandro Cecchi Paone nel corso di un intervento a La Zanzara, il celebre programma radiofonico di Radio 24, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua relazione con Simone Antolini. E proprio per le sue rivelazioni, è scoppiata la rissa con Raffaello Tonon: "Noi in camera da letto? Attualmente più per relax. Dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte. Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia", ha affermato Cecchi Paone.

E ancora: "Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo che una notte si unisse a noi. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne. L’idea nostra è di festeggiare: se entriamo in Europa, se lui che segue una signora delle Marche per Tajani, entra in Europa, stiamo pensando di festeggiare in questa maniera".

Duro il commento di Tonon: "Chi se ne frega. Qual’é la novità? Miglia di coppie etero e non frequentano i club per scambisti, quindi? Forse la notizia è che una coppia gay possa divertirsi praticando lo scambismo. Sento odore di ghettizzazione e discriminazione messa in atto dagli stessi protagonisti. Più semplicemente interviene la fame di visibilità e la sete di clamore a discapito della normalità tanto voluta e a mio avviso dovuta. L’ignoranza impera e certi scivoloni non fanno altro che buttare benzina sul fuoco". Scintille di mezza estate...