Giuseppe Garibaldi rifiuta di sfilare sul red carpet di Venezia: le ragioni del "no"

Sul red carpet dell'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia hanno sfilato star del cinema del calibro di Bradi Pitt, George Clooney e Angelina Jolie. I divi di Hollywood, oltre a portare con sé il proprio smisurato carisma, hanno anche esibito abiti fatti su misura dai più rinomati stilisti del pianeta. Una parata di star e di stelle che sta illuminando una delle città più belle e romantiche del mondo.

Uno degli inviti a partecipare alla Mostra è arrivato anche all'ex concorrente del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, che però ha deciso di rifiutare. "Volevo informarvi di una cosa che mi è successa - ha raccontato nelle sue Instagram stories - Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia. Mi avevano chiamato a inizio agosto. Però dopo aver visto i personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, tra grandi attori e registi - ha poi aggiunto -, non ho avuto il coraggio di partecipare. Mi sono detto "ma io chi sono per andare lì con loro?".

L'ex giffino non ha nascosto, però, un po' di tristezza per la decisione presa. "Un po' di rammarico c'è - ha precisato Garibaldi -. Spero di andarci un giorno in qualità di attore. Chi lo sa. Ringrazio - ha poi concluso - chi mi ha invitato a inizio agosto".