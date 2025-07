La città più cara d'Italia non è Milano: ecco la classifica

L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei dati territoriali sull'Inflazione a giugno rilasciati oggi dall'Istat. In testa alla graduatoria Bolzano, dove l'Inflazione tendenziale pari a +2,3%, pur essendo "solo" la terza maggiore d'Italia ex aequo con Belluno e Napoli, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 763 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Rimini che, con +2,7%, l'Inflazione più alta d'Italia, ha un incremento di spesa annuo pari a 743 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Venezia, che con +2,2%, la quarta Inflazione più elevata del Paese, ha la terza maggior spesa supplementare, pari a 617 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Bergamo che, con un'Inflazione del 2%, registra una stangata pari a 604 euro. Seguono Belluno (+2,3%, +599 euro), Arezzo (+2,2% e +595 euro), al settimo posto Udine (+2,1%, +590 euro), poi Bologna (+2,1%, +588 euro). Chiudono la top ten, con 579 euro, Padova (+2,1%) e Siracusa, che, ex aequo con Cosenza, ha la seconda Inflazione più alta d'Italia, +2,5%.Sull'altro fronte della classifica, la città più virtuosa d'Italia è Pisa, dove con +0,6%, l'Inflazione più bassa d'Italia, si ha un aumento annuo di 162 euro. Al secondo posto Olbia - Tempio, +0,9% e un maggior costo della vita di 179 euro. Medaglia di bronzo per Vercelli (+0,8% e +189 euro). Seguono, nella classifica delle città risparmiose, Benevento (+0,9%, + 199 euro), Massa Carrara (+0,8%, +216 euro), Sassari (+1,1%, +219 euro), al settimo posto Caserta (1%, +221 euro), poi Lodi (+0,8%, +230 euro) e Trapani (+1%, +232 euro). Chiude la top ten delle migliori, con 236 euro, Campobasso (+1%).