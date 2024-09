4 Hotel comincia col botto, "colpo di scena nell'ispezione": Barbieri sconvolto

06 settembre 2024 a

Bruno Barbieri ha trasformato ’topper e ’runner’ in tormentoni ma "in questa nuova stagione di 4 Hotel ce ne sarà uno nuovo...no spoiler! Inoltre, abbiamo introdotto dei piccoli colpi di scena nelle ispezioni". Questi i primi dettagli rivelati da chef Barbieri, in occasione della presentazione della nuova edizione dello show, dall’8 settembre su Sky e e in streaming su Now. "Gli hotel sono il biglietto da visita del nostro Paese", dice Barbieri, convinto che il futuro dell’hotellerie "saranno i boutique hotel. Strutture più piccole, non più con 200-300 camere, molto ricercate nei dettagli e che permettono un’attenzione maggiore verso gli ospiti".

Secondo lo chef "l’approccio all’hotellerie è cambiata, anche grazie a questo programma. Le nuove generazioni di albergatori - spiega - stanno uscendo dalla loro comfort zone, ma ancora molto da fare. È necessario visitare gli alberghi degli altri per capire quali siano le tendenze e i gusti delle persone". Progressi anche sul fronte sostenibilità, "ma ancora si fa uso di troppa plastica", sottolinea.

Tematica che sarà fondamentale nella nuova edizione. Gli albergatori, infatti, saranno valutati non solo sulla qualità dei servizi offerti, ma anche sulle loro iniziative per ridurre l’impatto ambientale. Le sfide tra gli alberghi e i rispettivi albergatori toccheranno ogni angolo della penisola: dalla Sardegna a Genova, dal Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo) a Napoli, dalla Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia) a Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell’Unesco) fino al Trentino. Alla domanda su quale sia la regione più preparata sul fronte ospitalità, Barbieri non ha dubbi: ’la montagna'. Che sia in cucina o meglio hotel, lo chef è sempre pronto a tutto, ma c’è qualcosa che non riesce ad affrontare: "Prendere la mongolfiera", ammette.