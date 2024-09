Maria Latella Torna in Rai, "ho trovato grandi professionalità": lezione ai "martiri" in fuga

07 settembre 2024 a

a

a

È passato un pò di tempo da quando la giornalista Maria Latella calcava gli studi televisivi della Rai. Ma come cantava Venditti "certi amori fanni giri immensi e poi ritornano"... E così... "torno dopo tanti anni in Rai. Ho cominciato a Rai 3 nel '96 con la striscia 'Dalle venti alle venti'", ha annunciato la professionista alla presentazione di 'A casa di Maria Latella', in onda da martedì 10 settembre ogni settimana alle 23.20 su Rai3.

"Quando mi è stato proposto di tornare, mi sono detta: 'quanto sarà cambiata la Rai?' Ma io ho trovato grandissime professionalità come allora. Certo, tutto è cambiato. Nel rivedermi allora mi è venuta tenerezza, ci vestivamo in modo terrificante, ma l'attenzione e la cura nel servizio pubblico è unica e straordinaria". Parole che stridono con la narrazione dei molti "martiri" che negli ultimi anni hanno abbandonato Viale Mazzini, da Fabio Fazio fino a Lucia Annunziata, solo per citare due dei casi più eclatanti.

Sangiuliano-Boccia-Tg1, il caso sbarca in Parlamento. Repubblica fuori controllo: "Ricordate lo sparo?"

D'altronde, la Rai è un vecchio porto di mare: c'è chi va e c'è chi viene. La conduttrice ha sottolineato come in molti anziché tornare alla casa madre decidono di andarsene. "Mi piace fare cose le controcorrente - ha spiegato -: sono andata a dirigere un femminile anche se mi dicevano che ero pazza e lì ho capito tante cose del mondo femminile. Poi quando sono andata a lavorare per un'azienda che nasceva, mi dicevano che non mi avrebbe vista nessuno e ci sono rimasta tanti anni. Ora arrivo in Rai, mentre un po' di persone vanno via. Non è che non ci abbia pensato, ma mi sono detta: 'è un segno, mi propongono proprio Rai3...' La cosa mi ha incuriosito". A darle un caloroso benvenuto è stato il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini per cui l'idea "'idea è di innovare il tradizionale talk show", ha spiegato il direttore che ha sottolineato entusiasta: "Celebriamo il ritorno in Rai di una delle più autorevoli giornaliste italiane".