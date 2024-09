Venezia 81, Nicole Kidman trionfa ma è costretta a lasciare: "Il mio cuore è a pezzi"

07 settembre 2024 a

Va a Nicole Kidman la Coppa Volpi femminile della 81sima Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in 'Babygirl'. L'attrice australiana non è però presente alla premiazione: a ritirare la coppa la regista che ha letto un messaggio dell'attrice. "Oggi sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia mamma, Janelle Ann Kidman, è mancata, sono sotto choc e devo quindi tornare dalla mia famiglia ma questo premio lo dedico a lei, mi ha guidata, mi ha creata, e sono grata di poter dire a tutti voi il suo nome tramite le parole di Alina. In questo momento il mio cuore è in pezzi".

Di seguito tutti i vincitori dei premi della Mostra del Cinema di venezia.

'The Room Next Door' regia di Pedro Almodòvar vince il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. 'La stanza accanto' nella traduzione italiana è il primo lungometraggio in lingua inglese per il regista, dal romanzo 'What Are You Going Through' di Sigrid Nunez. Il Leone d'argento per la regia è andato a Brady Corbet per il film 'The Brutalist' che racconta la storia dell’architetto ebreo László Tóth emigrato dall’Ungheria negli Stati Uniti nel 1947. Costretto a lavorare duramente e vivere in povertà, ottiene presto un contratto che cambierà il corso dei successivi trent’anni della sua vita.

Leone d'argento della 81esima Mostra del Cinema di Venezia a 'Vermiglio', della regista altoatesina Maura Delpero. "Avevo detto in questi giorni che questo film era iniziato da un sogno e il sogno continua", ha spiegato la regista. Il Premio Mastroianni come migliore giovane attore è stato assegnato dalla giuria internazionale della Mostra del Cinema di Venezia a Paul Kircher. Un riconoscimento prestigioso come la Coppa Volpi è stata assegnata a Vincent Lindon. A Francesco Gheghi il premio per la sezione Orizzonti come miglior attore (il film è 'Familia'). Gheghi molto commosso sul palco ha ringraziato tutte le persone care che hanno collaborato con lui. Il premio alla migliore attrice della stessa sezione Orizzonti è andata a Kathleen Chalfant (Familiar Touch).

Il premio dei film restaurati è stato assegnato a Nanni Moretti con 'Ecce Bombo'. L'attore-regista dopo aver ringraziato la giuria, anche vista la concorrenza dei grandi film in lizza, ha detto: "Siete stati esagerati" e poi ha lanciato un appello al mondo dei produttori: "Più reattività sulla nuova pessima legge sul cinema".