Mara Venier stronca Naomi Campbell: "Insopportabile. E le avevamo dato 40 milioni..."

Nel corso della sua lunga e articolata intervista rilasciata al Corriere della Sera, la presentatrice Mara Venier è tornata a parlare della sua splendida carriera professionale e degli ospiti che nel corso di questi anni ha avuto l'occasione di conoscere e intervistare.

La regina di Domenica In si è sempre contraddistinta per la sua simpatia e professionalità, ma soprattutto si è sempre fatta notare anche per la sua profonda sincerità. Tra i grandi nomi del mondo dello spettacolo che hanno calcato gli studi dei suoi programmi tv c'è anche la bellissima top model Naomi Campbell, che secondo la conduttrice "è stata insopportabile". Per Mara Venier, infatti, la modella 54enne è stata l’ospite più difficile con cui si è dovuta interfacciare.

Il motivo di tale antipatia? Il mutismo della diva d'oltre oceano. "Non voleva rispondere a niente", ha spiegato Mara Venier al Corriere della Sera. La conduttrice ha poi aggiunto un altro dettaglio sulla personalità della modella: "È arrivata con 8 ore di ritardo e a ogni domanda continuava a ripetere "is my privacy". E a far infuriare zia Mara sarebbe stato proprio questo assordante silenzio stampa per cui la modella era stata pagata profumatamente: "Le avevamo dato quaranta milioni di lire, e due risposte dammele no?!, ha ricordato ancora la conduttrice.