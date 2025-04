Il russo Gulin? "Suc***a!", e il gesto osceno: follia in campo, finisce malissimo

Gulin cammina e si allontana, forse per tranquillizzarsi, poi torna alla sua sedia. Lui, Sanchez Quilez e l'arbitro confabulano in un clima surreale. Il verdetto è tanto pesante quanto prevedibile: Gulin squalificato e lo spagnolo avanti al turno successivo, novello Steven Bradbury, pronto a sfruttare il più clamoroso e blasfemo degli scivoloni.

World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.



He cussed at the umpire and made these obscene gestures…







Leading 4-0 in the 3rd set…



That’s one way to lose a tennis match.



pic.twitter.com/WkZfHYgGMc