Maneskin, Damiano lascia il gruppo? Cosa c'è di vero: l'indizio in un video

Damiano dei Maneskin fuori dai Maneskin? A quanto pare nelle ultime ore si vocifera di un progetto da solista del front-man della band italiana che ha incantato il mondo mettendosi ai vertici della musica internazionale. È stato proprio Damiano ad annunciare sui suoi profili social l'uscita, il prossimo 27 settembre, del singolo "Everywhere". Il leader della band romana non ha fatto alcun rifermento agli altri componenti dei Maneskin e il lancio della canzone viene annunciato come "singolo". Da qui lo smarrimento dei fan che hanno immediatamente penato alla fine dell'esperienza di Damiano nei Maneskin per abbracciare la carriera da solista.

Nel video apparso su Instagram non ci sono Victoria, Ethan e Thomas. E non sono nemmeno presenti nella descrizione del progetto ormai in uscita a fine mese. Ma secondo quanto filtra da ambienti vicini all'artista romano, la band non dovrebbe affatto sciogliersi. Si tratterebbe più semplicemente di un percorso parallelo di Damiano rispetto a quello portato avanti con i Maneskin. Nella bio di Instagram qualcuno ha fatto notare che è sparita la parola Maneskin.

Damiano dei Maneskin è sparito, ansia tra i fan: girano strane voci

Nessun commento al momento da parte degli altri componenti del gruppo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare diverse novità. Staremo a vedere. Di certo una carriera da solista da parte di Damiano rientrerebbe perfettamente nel solco delle scelte di altri grandi cantanti del passato che hanno deciso di rompere il gruppo per tentare il tuffo in solitaria.