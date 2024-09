Affari Tuoi, il disastro di Sandy? Nasce da questa frase: "Come dice Lupo..."

10 settembre 2024 a

L'ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 8 settembre è stata commentatissima sui social. Come vi abbiamo raccontato la protagonista della serata è stata Sandy che ha portato a casa zero euro nonostante i ripetuti consigli di Stefano De Martino. La partita è cominciata bene per poi perdersi in un groviglio di scelte sbagliate da parte della concorrente. Il famoso pacco numero 3 pescato a inizio puntata è stato poi scambiato con il pacco numero 12.

Uno scambio davvero fatale e insensato. La concorrente, nonostante le sollecitazioni di Di Martino, si è rifiutata di aprire subito il pacco numero 3 dopo il cambio. Ciò le avrebbe permesso di interpretare in modo corretto le offerte e le parole del dottore nel corso del finale di puntata. E così il dottore, stremato dal comportamento carico di sfida da parte di Sandy è andato dritto per la sua strada chiedendo alla concorrente di aprire ben sei pacchi consecutivi.

Ma cosa ha spinto Sandy a cambiare il pacco in pochi istanti? "Come dice Lupo bisogna cambiare quando ci sono diversi pacchi rossi in campo, la probabilità è più alta di pescarne uno". Questa la frase della concorrente che ha innescato poi l'errore disastroso. Insomma a quanto pare la regola aurea di tenere il pacco pescato all'inizio della puntata fino alla fine potrebbe essere la ricetta vincente...