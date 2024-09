Maria Rosaria Boccia, lite tra Vespa e Telese: "Non voglio essere un suo strumento"

11 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia non è solo riuscita nella grande impresa di far dimettere un ministro della Cultura. Ma è anche stata in grado di far litigare due pesi massimi del giornalismo televisivo: Bruno Vespa e Luca Telese. Oggetto della diatriba: l'intervista di lady Boccia andata in scena a In Onda, il talk show politcio di La7 condotto proprio da Luca Telese e Marianna Aprile. Secondo lo storico volto di Rai 1, quell'intervista sarebbe stata condotto con troppa approssimazione. "Non è in cima ai miei interessi intervistare la Boccia - ha detto Bruno Vespa -, non voglio essere un suo strumento".

Non si è fatta attendere la risposta di Telese. Il conduttore di In Onda su X, che in un tweet ha scritto: "Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata - come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio - nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia. Quanto a Sallusti: lo aveva voluto e gradito, dubito che lo temesse. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno - ieri molto sofferente- che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia".

Ma non finisce qui. Bruno Vespa, sempre vigile sui social, ha controreplicato: "Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono". Telese, visibilmente infastidito, ha risposto parola per parola al commento - un po' ironico - del conduttore di Porta a Porta. "Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno - ha scritto il giornalista -. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico - ieri - a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. In chiudersi da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro c ha è sotto la tua protezione scorticatelo vivo in masseria, mi raccomando".