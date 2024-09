Alba Parietti, cambio totale: irriconoscibile con il caschetto lucente, social impazziti

14 settembre 2024 a

Alba Parietti contro tutti i suoi haters. La showgirl, nel corso dell'editoriale durante la sua partecipazione a Donne sull'orlo di una crisi di nervi - il programma di Piero Chiambretti in onda su Rai 3 -, si è scagliata contro tutti i suoi odiatori. La Parietti si è presentata con un nuovissimo look: capelli a caschetto corto, bianco lucente che sembra averle sbloccato una nuova personalità, quella più audace.

Del resto, le critiche non l'hanno mai sfiorata più di tanto. Alba Parietti si è sempre rialzata, riuscendo ad andare avanti verso una prossima avventura televisiva. "Nel corso di 45 anni di carriera, sono riuscita a lavorare con le più grandi star del mondo della televisione e del cinema, partecipando a tutte le trasmissioni più importanti - ha spiegato nel corso della trasmissione -. E tutto questo senza saper fare niente! Io dovrei essere un’ispirazione per tutti gli incapaci. Perché non mi prendete d’esempio? Se ce l’ho fatta io - ha poi aggiunto -, ce la potete fare anche voi".

La showgirl ha poi proseguito il suo editoriale, sempre col sorriso stampato sul viso: "Gli hater? Loro sono diventati la mia forza e io la loro debolezza. Mi odiano, e quando odi qualcuno, in realtà, sei completamente in suo potere".