Raf in ospedale: il racconto della moglie Gabriella Labate e la foto choc

Era in programma da tempo l'operazione per un problema a faringe e laringe del cantante Raf per cui è finito sotto i ferri in ospedale. Raf ha informato i suoi amatissimi follower e attraverso un video social postato su Instagram dalla moglie dell'artista Gabriella Labate.

Classe 1959, Raffaele Riefoli ha spiegato di aver dovuto affrontare l’intervento per una questione di performance canora. "Tutto a posto, era solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche le prestazioni del canto, perché avevo in piccolo problema di faringe e laringe", ha spiegato il cantante dalla stanza dell'ospedale. "La sedazione non è ancora passata", ha poi aggiunto la moglie fuoricampo, osservazione ripresa dallo stesso cantante che ha anche precisato come si sia trattato di un intervento effettuato con "tecnologia avanzata, poco invasiva".

La coppia è molto affiatata, ma soprattutto è ancora innamoratissima tanto che la donna, ex volto del Bagaglino, in un’intervista rilasciata a Verissimo aveva spiegato che "quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto. Quando ci chiedono qua è il nostro segreto non sappiamo rispondere... Il segreto è vivere". D'altronde, la canzone "Sei la più bella del mondo" fu dedicata proprio a lei.