Striscia la Notizia, clamoroso: non proprio le Veline, chi ballerà sul bancone

Nuovo vento sul bancone di Striscia la Notizia. Antonio Ricci, infatti, ha annunciato le nuove veline del tg satirico più longevo d’Italia, in onda su Canale 5 dal 23 settembre con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica. Inclusione, perché quest’anno non ci saranno più le due classiche veline, bensì una velina e un “velino”: Beatrice Coari e Gianluca Briganti. Ricci stesso ha dichiarato: “Per chi volesse dire che le Veline non parlano… ebbene la Velina di oggi, Bea, parla ben quattro lingue!”. E infatti la Coari, 21 anni, di Genova, dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta a Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti all’Università di Genova. Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

“La danza è sempre stata nel mio dna. Quando ballo mi sento viva”. A trasmettergli la passione per la danza, da quando aveva 4 anni, è stata la mamma. Crescendo, Beatrice studia anche danza moderna, contemporanea e la heels dance. Nel 2023 si avvicina anche al mondo della moda e subito si aggiudica il titolo di Miss Miluna Liguria, che le dà la possibilità di partecipare alle finali del concorso Miss Italia. Seconda di quattro figli, è molto legata alla sua famiglia, che rappresenta il suo porto sicuro.

Gianluca Briganti, 37 anni, è invece il nuovo velino. Nato a Viareggio, in Toscana, da mamma cilena e papà napoletano. Fin da bambino ha una forte attitudine per la danza e già a 5 anni balla con la mamma sui ritmi sudamericani. Nonostante questo, l’unico sport che pratica fino ai 19 anni è il calcio. Solo un anno dopo riscopre la passione per la recitazione e il ballo, in particolare per lo stile americano modern jazz. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all’Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano, inizia a lavorare nei più famosi musical europei come performer: Flashdance (Milano), Tarzan (Stoccarda), The Bodyguard (Milano), Cats (Wunsiedel), La famiglia Addams (tour italiano), Priscilla – la regina del deserto (tour italiano) e tanti altri. In tv tante esperienze: Crozza nel paese delle meraviglie (La7), Zelig Event (Canale 5), Pintus@Ostia Antica (Italia 1), Wanna dance? (Boing), Pintus @ Forum (Italia 1), Special 90 (Italia 1). Nel 2022 è stato uno dei ballerini della serie televisiva statunitense Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock, in Italia su Sky e Now) e della miniserie italo-tedesca-statunitense Those About to Die (Peacock, in Italia trasmessa su Prime Video). Ha vissuto a Roma, Milano, Berlino, Stoccarda, Miami, Dallas e Las Vegas, dove è stato il primo italiano in assoluto nel cast del Magic Mike live. Oltre all’italiano, parla fluentemente inglese e spagnolo. Gianluca, innamorato del palcoscenico e delle performance, è appassionato di fitness e skateboarding. Insomma, due cervelloni sul bancone di Striscia.