Fedez e Tony Effe, "operazione da 150mila euro": il pesante sospetto dell'esperto

I dissing tra Fedez e Tony Effe continuano a dividere il mondo del web. Le tifoserie sono già partite e mentre i due rapper se le cantano e se la suonano, c'è chi cerca di capire se la lite tra i due sia reale o se dietro ci sia qualche sofisticata operazione di marketing.

Di certo c'è che entrambi sembrano averne guadagnato da tutta questa vicenda fatta di insulti e battute alquanto discutibili. In particolare, l'ex marito di Chiara Ferragni ha visto aumentare le interazioni dei suoi post del 255% e il rapper romano dal canto suo, ex Dark Polo Gang, ha guadagnato ben 255 mila follower secondo i dati dell'osservatorio Arcadiacom.it.

Per Domenico Giordano, esperto data analyst e spin doctor di Arcadiacom.it, infatti, "hanno vinto tutti e hanno perso i follower", ha spiegato intervistato da Leggo. "Possiamo mettere sul podio sia Tony che Fedez, perché analizzando il coinvolgimento del pubblico nei contenuti postati da entrambi troviamo dati significativi. Entrambi hanno registrato un incremento di follower e di interazioni. Fuori dal podio rimangono invece i follower che hanno contribuito inconsapevolmente a quel successo. Se c'è stata un'operazione di marketing, come io ritengo, gli utenti sono stati sicuramente ingannati. E oltre al danno, per loro c'è anche la beffa".

Per il professionista del settore "in moltissimi si sono schierati a favore dell'uno o dell'altro e con la propria partecipazione hanno accresciuto il successo dell'operazione commerciale. Sono stati gabbati, perché se non avessero creduto effettivamente allo scontro, al dissing, tutta l'operazione sarebbe risultata poco interessante, poco produttiva anche in termini di finanziari", ha osservato Giordano per cui "possiamo sicuramente definirla un'operazione di dissing marketing. Una strategia che a differenza delle altre iniziative di marketing fa dello scontro un elemento polarizzante per generare audience, interazioni e visualizzazioni. Dietro c'è un'idea creativa".

Ma torniamo ai numeri: "Dal 17 al 21 settembre sul suo profilo abbiamo registrato un engagement del 2,5%. Solitamente, quando ci sono delle fanbase così numerose, è difficile arrivare a questa percentuale. Di solito, quando bisogna stimare l'investimento da dare alla celebrity influencer da parte delle aziende, l'engagement si aggira intorno all'1.5%. Negli ultimi quattro giorni l'account Instagram di Fedez ha fatto registrare un incremento di un punto percentuale che, sembrerebbe un'inezia ma invece è un incremento molto, molto importante: l'engagement è cresciuto in quattro giorni del 255% rispetto ai quattro giorni precedenti. In termini di follower Fedez ne ha ottenuti 56mila follower. Oltre alle visualizzazioni e ai like che sono cresciuti enormemente".

A far aumentare i dubbi all'esperto c'è anche il fatto che molti brand sono stati tirati dentro allo scontro: "Sono la spia che ci fa propendere in maniera quasi certa per un'operazione di marketing, c'è molto di più di uno scontro personale tra due tra due celebrity. Oltretutto non dimentichiamo che questa operazione porta benefici a tutti i protagonisti, eventualmente alle aziende che hanno deciso in qualche modo di prendervi parte. Dopo lo scontro Fedez e Tony Effe possono monetizzare l'incremento registrato, l'ampliamento della fanbase".

Il l valore commerciale dell'operazione? "La risposta non è univoca, ma possiamo fare sicuramente delle stime economiche. La visibilità data ai brand ci porta a una cifra che secondo me può andare dai 50.000 ai 150.000€. Una valore calcolato tramite listini non ufficiali per celebrity del loro calibro".