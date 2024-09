Affari Tuoi, la festa di Lucrezia e Marco finisce male: il gesto sul lato b scatena i social

25 settembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Lucrezia e di Marco. I due concorrenti arrivano dalla Liguria e hanno un obiettivo chiaro, portarsi a casa un bottino di pregio giocandosi il tutto per tutto fino alla fine.

E così vengono rifiutate diverse offerte da parte del dottore fino alla fine. Stracciati assegni da 40.000 euro ma anche da 30.000. I due si tengono il pacco pescato all'inizio per poco per poi scambiarlo con il numero 9 posando sul bancone il numero 16. E proprio sul 16 la mossa è stata perfetta: infatti in quel pacco c'era solo un euro. Alla fine del gioco però arriva il grande colpo di scena. Da un lato un pacco blu e dall'altro un pacco rosso.

Lucrezia e Marco resistono alle tentazioni e mantengono il punto: non mollano il pacco numero 9. E così alla fine della puntata si portano a casa ben 50.000 euro. In studio si scatena la grande festa, abbracci e baci tra Marco e la moglie Lucrezia e le telecamere per un istante colgono l'esultanza davvero fuori controllo di Marco che abbracciando la mogli le pizzica probabilmente il lato b. Social scatenati ovviamente: "Avete visto il gesto malandrino di Marco?", scrive un utente. E in tanti hanno notato questo piccolo dettaglio. Del resto quando si vincono 50.000 euro non si può restare indifferenti. La gioia è incontenibile e tutto viene perdonato. De Martino, da gran signore, ha fatto finta di nulla per non interrompere la festa dei due concorrenti.