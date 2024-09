Elodie stroncata da Katia Ricciarelli: "Questa? Perché non la ascolto", picchia durissimo

25 settembre 2024 a

Si scatena ancora, Katia Ricciarelli, una che non ha mai nascosto una certa avversione nei confronti delle nuove generazioni di cantanti (e delle nuove generazioni in generale), sfumatura che aveva già mostrato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Nonostante fosse "protetta" dagli autori e da Alfonso Signorini, la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo aveva sollevato diverse polemiche con alcuni commenti controversi rivolti alle concorrenti più giovani, come Lulù Selassié e Miriana Trevisan. E ora, ecco che anche alcune delle artiste più popolari della musica italiana vengono colpite, duramente, dalla Ricciarelli.

Il tutto in un una lunga intervista al Corriere della Sera, colloquio in cui ha ripercorso le tappe principali della sua vita sentimentale, ricordando relazioni note come quelle con Placido Domingo e Pippo Baudo. Tuttavia, a colpire maggiormente sono state le sue dichiarazioni taglienti nei confronti di due cantanti in particolare: Elodie ed Annalisa.

"Annalisa e Elodie? Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle". Con "queste", la Ricciarelli si riferisce a due delle cantanti italiane più in voga e di successo: Annalisa, la prima cantante italiana ad essere premiata da Billboard a Los Angeles, ed Elodie, vincitrice del David di Donatello 2023 per la miglior canzone originale Proiettili (Ti mangio il cuore). Nonostante i loro numerosi successi, la soprano sembra non essere particolarmente impressionata. Anzi, tutt'altro...

I gusti personali della Ricciarelli, d'altronde, vanno in una direzione ben diversa, orientati verso artisti che hanno lasciato un segno profondo nella musica italiana. "Le voci scure che arrivano al cuore. Adoro Zucchero, Renato Zero, Cocciante, Loredana Bertè, Iva Zanicchi e Gianna Nannini". Nomi che non sorprendono , considerata la sua lunga carriera e i suoi raffinati gusti musicali. Tempi che corrono, tempi diversi...