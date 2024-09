Ballando con le stelle, Lucarelli: "Ti faccio piangere senza insultarti", il crollo di Barbareschi

29 settembre 2024 a

Luca Barbareschi incanta il pubblico di Ballando con le stelle. nella prima puntata di questa stagione andata in onda ieri, sabato 28 settembre, l'attore ha davvero stupito tutta la giuria. La sua performance è stata impeccabile e di fatto Barbareschi ha raccolto gli applausi di tutti e anche qualche commento inaspettato.

"Mentre ballavi, sembravi un ragazzo di vent'anni. Nella tua performance non c'era età, ti muovevi come uno di vent'anni...", ha affermato Selvaggia Lucarelli che ha voluto usare parole chiare per esprimere il suo giudizio sull'esibizione di Barbareschi. Ma non finisce qui. Infatti l'attore, visibilmente emozionato, si è abbandonato alle lacrime. Una reazione che ha emozionato tutto il pubblico e sui social i commenti sono stati una valanga. "Ho fatto piangere Barbareschi senza insultarlo, incredibile", dice la giornalista.

"E' poter fare questo mestiere per sempre, è il mestiere più bello del mondo", dice Barbareschi spiegando le emozioni provate". Insomma Barabareschi a sorpresa è stata la rivelazione di questa puntata di Ballando con le stelle. E a quanto pare le sorprese non finiscono qui. Nelle prossime puntate nuove sfide attendono i concorrenti che dovranno mostrare le loro capacità sul palco sotto il severo sguardo dei giudici pronti a dare i voti. E a suscitare polemiche...