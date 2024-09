Beatrice Luzzi fa le condoglianze al Gf ed è bufera: "Nemmeno noi saremmo arrivati a tanto"

29 settembre 2024 a

Beatrice Luzzi fa discutere. Le sue parole dalla casa del Grande Fratello sono diventate un caso. L'opinionista ha voluto mandare un messaggio alla sua ex suocera, riferendosi a quanto pare alla mamma dell'ex marito Alessandro Cisilin, che, sentendo le parole di Luzzi, si presume sia gravemente malata: "Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l'ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura".

Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social per delle condoglianza anticipate quando la diretta interessata è ancora iun vita. E ovviamente la frase della Luzzi è diventata immediatamente un obiettivo facile per l'ironia di Taffo, l'impresa funebre che sui social è diventata popolarissima: "Nemmeno noi arriviamo a tanto", si legge sul profilo di Taffo. Ora c'è attesa per la prossima puntata del Grande Fratello. Beatrice Luzzi interverrà nella polemica che ha scatenato oppure preferirà un profilo basso? Staremo a vedere, ma di fatto il caso ormai è scoppiato. E i social sono sul piede di guerra. C'è anche chi accusa la Luzzi di aver violato la privacy della persona malata. Insomma una vera e propria tempesta su cui il Gf probabilmente interverrà.