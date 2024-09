Fabrizio Corona insultato in discoteca? "Magari le vostre donne...": come risponde

30 settembre 2024 a

Fabrizio Corona torna a far parlare di sè. D'altronde, l'ex re dei paparazzi non è mica nuovo a certe dinamiche. Questa volta Corona è finito al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso di una serata i discoteca in Toscana a Montecatini Terme.

Serata quella in cui era ospite Corona che non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi dato che il fondatore di Dillinger è stato accolto dalla folla con diversi fischi e, soprattutto, con un coro da stadio al quale, però, ha risposto. Fabrizio Corona si è sempre contraddistinto per il suo carattere fumantino e nel corso di questi anni ci ha abituato a diverse dichiarazioni alquanto discutibili.

Il video di un ragazzo presente nella discoteca è diventato virale su TikTok e ha collezionato migliaia di visualizzazioni e commenti. Corona è legato da alcuni anni alla modella Sara Barbieri e presto diventerà papà per la seconda volta. "Avrà messo la testa a posto", starete forse pensando...Il lupo però perde pelo, ma non il vizio. "Il primo che continua a urlare, vengo e gli faccio una faccia così davanti a tutti!”. Ma i ragazzi presenti erano incontenibili e continuavano a urlargli: “Scemo, scemo, scemo” e l’ex re dei paparazzi non è proprio riuscito a trattenersi. Dopo avere afferrato il microfono, Corona ha aggiunto: “E poi magari vado con le vostre fidanzate che hanno 30 anni meno di me e non hanno mai visto un uomo vero”. Infine, l’ex paparazzo ha concluso dicendo: “Sono 30 anni che vi racconto la storia”.