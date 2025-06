Denisa, il killer-choc: "Ho ucciso anche un'altra donna"

"Ho ucciso un'altra donna": Vasile Frumuzache, 32 anni, fermato per l'omicidio di Denisa Maria Adas Paun, interrogato nuovamente in Procura, ha confessato un altro delitto. Avrebbe ammazzato una prostituta romena scomparsa l'1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. L'uomo, poi, ha fornito ai magistrati indicazioni su dove ritrovare il corpo della vittima: si trovava vicino al casolare in cui è stato trovato quello di Denisa. Nel garage dell'omicida, invece, è stata trovata la Bmw di proprietà della donna.

Vasile è stato fermato giovedì e ha subito confessato l'omicidio di Denisa: "Quando le ho detto che ero una guardia giurata e che ero sposato lei mi ha detto che era in grado di arrivare a mia moglie, grazie all’aiuto di altre persone, e mi ha chiesto 10 mila euro in cambio del silenzio", ha detto. Davanti al procuratore capo Luca Tescaroli, poi, ha rivelato ogni dettaglio relativo all'omicidio, avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Prima avrebbe preso un appuntamento con la donna su un'app di incontri, quindi si sarebbe presentato al residence Ferrucci, dove i due avrebbero avuto un rapporto sessuale.