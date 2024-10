La Ruota della Fortuna e lo spicchio "maledetto": "Non conviene dare la soluzione"

03 ottobre 2024 a

A La Ruota della Fortuna è scoppiato il dibattito sulla "bancarotta". Nel corso della puntata andata in onda questa sera giovedì 3 ottobre, lo spicchio della "bancarotta" che fa perdere tutto ciò che il concorrente ha accumulato di fatto è diventato un caso. I crolli a zero del montepremi hanno colpito e non poco i telespettatori che sui social commentano live il programma di Gerry Scotti che fa registrare boom di ascolti tutte le sere su Mediaset.

E così ecco che arriva il commento che è diventato virale in queste ore su X: "Visto che la bancarotta può portarti via tutto anche nelle manche successive (cosa che proprio non mi piace) e che molto dipende dall'ultima manche, temo che convenga bruciare la soluzione anche se si ha poco, per impedire agli altri di guadagnare...". Già, che cosa conviene fare? Meglio incassare a piccoli colpi, oppure tenere a lungo col rischio di vedersi risucchiata la fatica e il denaro con uno spicchio nero della ruota che porta la scritta "bancarotta"?

E così i telespettatori, sempre più appassionati in questo dibattito, danno qualche dritta ai concorrenti: "Non ho capito se conviene dare subito la soluzione o accumulare soldi rischiando di passare o andare in bancarotta". Vedremo se i concorrenti delle prossime puntate si regoleranno di conseguenza...