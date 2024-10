Giancarlo Magalli, stoccata a Fazio: "Prima era umile, ora non mi invita neanche"

16 ottobre 2024 a

"Diciamo che di persone ne ho aiutate tante, da Vanessa Incontrada a Fabio Fazio fino a Massimo Troisi. Non sono Pippo Baudo ma ne ho aiutati parecchi a venire fuori": Giancarlo Magalli lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi. Il conduttore, però, ha aggiunto che se qualcuno gli è sempre stato riconoscente, qualcun altro invece sembra essersi dimenticato di lui. Tra questi ultimi, a detta di Magalli, ci sarebbe Fabio Fazio.

Nell'intervista l'ex presentatore de I Fatti Vostri su Rai 2 ha raccontato come introdusse Fazio nel mondo dello spettacolo, facendolo esordire come imitatore in Pronto, Raffaella?, programma del quale Magalli era autore: "Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva ma io le dissi che era bravo e che le sarebbe piaciuto". Poi ha spiegato che il conduttore di Che tempo che fa era arrivato in Rai grazie a un concorso per trovare nuovi volti voluto dal dirigente Bruno Voglino. All'epoca - era il 1982 - Magalli lavorava dietro le quinte della popolare trasmissione di Raffaella Carrà: "Io ero autore a Pronto, Raffaella? e lui era bravo a imitare personaggi non inflazionati, così lo inserii nel programma".

Parlando di Fazio in quel periodo, Magalli ha raccontato: "Era molto umile, mi portava i biscotti da Savona per ringraziarmi". Quello fu l'esordio del conduttore ora in onda sul Nove. Infine, al termine dell'intervista, la stoccata: "Adesso ha fatto seimila puntate di Che tempo che fa, ha avuto diecimila ospiti e mi ha invitato una sola volta".