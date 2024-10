Nicole Kidman, confessa "troppi orgasmi": cosa è stata costretta a fare sul set

24 ottobre 2024 a

A 57 anni, Nicole Kidman non ha perso un'oncia della sua sensualità e forse ha guadagnato in auto-controllo e consapevolezza. Un esempio? Il fatto che sul set di Babygirl l'attrice australiana, ex moglie di Tom Cruise (con cui girò il conturbante, estremo, perverso Eyes wide shut, l'ultimo film del maestro Stanley Kubrick 25 anni fa) abbia capito quando fermarsi in tempo prima di avere l'ennesimo... orgasmo.

Che sia la verità o una astuta tattica di marketing cinematografica, un sagace battage mediatico per la pellicola di prossima uscita, poco importa. La diva premio Oscar nel 2003 per The Hours sta facendo rumore rompendo la coltre di silenzio che circonda le riprese di un film. Ha spiegato di essere stata "così eccitata" dal lavorare in scene ad alto contenuto erotico con Harris Dickinson, collega di soli 28 anni, da essere stata costretta a chiedere di interrompere momentaneamente le riprese.

La trama del film è piccantella di suo. La Kidman, matura donna d'affari, si invaghisce del suo giovane stagista a tal punto da mettere a repentaglio la relazione con il marito, interpretato da Antonio Banderas. Che evidentemente, nel clima "sopra le righe" respirato sul cast, ci ha messo del suo.





"Babygirl", guarda qui il video del trailer su Youtube

"Ci sono stati momenti durante le riprese in cui pensavo, 'Non voglio più avere orgasmi'", ha raccontato la Kidman al tabloid britannico The Sun, sostenendo che a un certo punto si è ritrovata a vagare sul set ripetendo ai partner "Non avvicinarti a me" o frasi come "Odio fare questo". "Non mi importa se non verrò mai più toccata nella mia vita!", ha aggiunto con una battuta: "Questa tensione era così presente tutto il tempo che mi ha portato quasi a un burnout".