Casa a prima vista, Gianluca Torre confessa: "Cosa accade davvero sul van"

24 ottobre 2024 a

Gianluca Torre, uno dei protagonisti di "Casa a prima vista" (Milano), il programma cult di Real Time, svela alcuni retroscena sul programma che può contare su uno shar da record.

Un dettaglio inedito svelato da Torre è su ciò che accade a bordo del van: "Uno degli aspetti più divertenti, che il pubblico non vede completamente, sono i momenti nel van durante gli spostamenti tra una casa e l'altra. Facciamo battute e commentiamo le case visitate dagli altri agenti", ha raccontato Gianluca Torre, spiegando che i "montatori lasciano fuori molto materiale spiritoso che potrebbe trasformare lo show in una sitcom".

"Io gay? Ecco tutta la verità": Casa a Prima Vista, la confessione di Gianluca Torre

Insomma, il momento-van, è di fatto uno dei più seguiti del programma. Infatti è proprio davanti al tablet tenuto in mano da uno degli agenti immobiliari rimasti sul furgone che i telespettaori possono farsi un'idea più completa sull'offerta proposta ai possibili acquirenti. Infatti gli agenti commentano live dal van il tour nell'appartamento prescelto dal collega per piazzare l'affare ora su Milano, ora su Roma. Ma nella sua intervista a Fanpage, Gianluca Torre parla anche della sua vita privata e di quella mamma che gli manca tanto: "Mi commuovo sempre quando parlo di lei". La vita non è fatta di solo business...