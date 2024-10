Affari Tuoi, Sara massacrata dopo la proposta di nozze: "Egocentrica, fai show"

24 ottobre 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Sara e di Dario dall'Umbria. Nella puntata andata in onda giovedì 24 ottobre accade davvero l'impensabile. La concorrente chiede al suo fidanzato di sposarlo proprio durante la puntata. Ovviamente la proposta è stata accettata. Ma qualcosa va staorto. Infatti sui social il "sì" di Dario e la proposta di Sara hanno aperto un dibattito e in tanti non hanno condiviso questa scelta. I commenti negativi fioccano: "Il dottore non ama queste sdolcinate", scrive un utente.

E ancora: "Comunque con la proposta in diretta lei ha vinto il premio egocentrismo 2024-25", scrive un altro telespettatore. Un altro utente tra i tanti ha aggiunge: "’Lamore e’ una cosa. Spettacolarizzare l’amore e’ un’altra cosa".

Insomma, a quanto pare la mossa di Sara ha creato qualche polemica. Tornado alla partita, la sorte volta le spalle alla concorrente. I pacchi rossi volano via senza sosta. E alla fine alla coppia, con in mano un pacco da 10.000 euro, non resta che tentare la sorte della Regione Fortunata. Anche qui un disastro: la concorrente sbaglia sia la chiamata da 100.000 euro che quella da 50.000. Un flop pesante da digerire: i due tornano a casa con zero euro e una promessa di matrimonio...