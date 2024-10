Casa a prima vista, Ida Di FiIippo: "quanti concorrenti acquistano davvero l'immobile"

26 ottobre 2024 a

Casa a prima vista sta riscuotendo sempre più successo. Il programma in onda su Discovery sta mettendo i bastoni tra le ruote persino all'ex Re Mida della televisione italiana Amadeus. E in tanti ora si stanno chiedendo cosa ci sia di vero nel programma che sta facendo impazzire i telespettatori italiani. Quest'estate Ida Di Filippo, agente immobiliare dello show, aveva svelato quanti concorrenti di Casa a prima vista acquistavano effettivamente un immobile visionato durante la registrazione del programma. E il dato è a dir poco sconvolgente.

Stando a quanto sostiene Ida Di Filippo, il 40% dei protagonisti di Casa a prima vista acquista davvero l'appartamento che gli agenti immobiliari di Discovery propongono loro. "Trattandosi di un programma televisivo durante il quale i possibili acquirenti possono valutare solo tre appartamenti, sono obbligati a fare una scelta televisiva ma non hanno l'obbligo di acquistare davvero - ha confessato -. Abbiamo fatto una statistica: il 40% dei partecipanti ha successivamente acquistato. Quelli che non comprano, li acquisiamo come clienti.

Ida ha poi svelato l'appartamento più costoso che abbia mai venduto a un cliente. "Ho venduto un attico da 1,8 milioni in vile Montello - ha detto l'agente immobiliare -. Attico e superattico su due livelli. Bellissimo. La proprietaria? Non posso essere troppo specifica - ha concluso - ma è una donna italiana che ha inventato una app".