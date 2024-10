Affari Tuoi, la mamma di Stefano travolta dopo la puntata: "Odiosa, deve farlo"

28 ottobre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Zorro, Stefano dalla Toscana. In questa puntata di lunedì 28 ottobre, il concorrente è ha accompagnato dalla mamma Lucia. La partita scorre via liscia con i pacchi blu che volano via ma con i rossi pesanti che spariscono subito per strada.

Di fatto i 300.000 euro escono di scena molto presto. Stefano di fatto rifiuta diverse offerte generose da parte del dottore: anche una di 13.000 euro quando la partita era ormai compromessa con soli due pacchi rossi sul piatto, uno da 75.000 volato via e uno da 20.000.

Alla fine il concorrente non ha accettato il cambio ed è andato dritto per la sua strada portandosi a casa comunque 20.000 euro. Ma sui social è scoppiata immediatamente la bufera su mamma Lucia accusata di voler sabotare le scelte del figlio: "Io non cambierei, giusto per fare il contrario di ciò che dice l'odiosa di sua madre ", tuona un telespettatore su X. Ma c'è anche chi ha apprezzato la pacatezza di Stefano e di mamma Lucia. Non hanno urlato e non hanno fatto gesti per attirare l'attenzione di Stefano De Martino. E così qualcuno amaramente commenta: "Comunque le persone a modo, che non strillano, vincono meno degli altri". Come sempre la polemcia social è subito servita.