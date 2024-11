Affari Tuoi, volano insulti su Nadia: inferno dopo la puntata: "Ma che c***, con quanto sei rimasta"

06 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Nadia. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 6 novembre, si consuma un vero e proprio dramma dei pacchi. La concorrente parte bene e fa fuori qualche pacco blu. Ma è al primo cambio che si consuma un vero e proprio disastro in grado di condizionare l'intera partita. In modo inspiegabile Nadia sceglie di dar via il suo pacco per prendersi il pacco 8. Nel 10 che viene depositato sul bancone tra le mani della pacchista della Sardegna ci sono ben 300.000 euro.

Aveva il premio massimo tra le mani e per un insensato istinto al cambio, Nadia ha rovinato la sua partita. Poi tutto va per il verso storto. La concorrente cambia ancora una volta il pacco ma di fatto tutto è ormai deciso dal fato: per Nadia si apre il baratro della Regione Fortunata. Infatti volano via i 100.000, i 200.000 e tutti i pacchi di peso rossi. Alla lotteria finale delle regioni la partita finisce con un nulla di fatto.

E su X i telespettatori, subito dopo i titoli di coda, si scatenano: "In realtà la fortuna è passata ma è stata cambiata con l 8 della Sardegna". E ancora: "Cosa ca**o cambi all'inizio ed avevi i 300.000 euro??? Senza motivo! Poi cambi ancora ed avevi 20.000 euro, rimani con 200 euro! Manco la regione fortunata ti sorride! Partita insensata!". Infine c'è chi tuona: "Apoteosi del concetto chi troppa vuole nulla stringe". Beh, fotografia perfetta di una serata da dimenticare. Per Nadia.