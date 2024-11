Casa a Prima Vista, Nadia Mayer e la rivelazione sul van: "A piedi nudi, mi sdraio su Corrado"

09 novembre 2024 a

Cambio di vita per Nadia Mayer. L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista vanta infatti un passato da modella e un presente da mamma di cinque figli. "La mattina mi metto gli stivali di gomma e vado a controllare il mio orto", racconta orgogliosa. Non a caso Nadia ha vissuto in campagna con i nonni fin da piccola, imparando a costruire piccole case con cassette della frutta.

Da adulta, poi, la passione si è trasformata in lavoro: "Ho smesso di sfilare dopo la nascita del mio terzo figlio", spiega a Fanpage, raccontando i suoi esordi a 15 anni. E così, chiusa la carriera nella moda, Mayer si è dedicata totalmente all’immobiliare. Poi la sorpresa con il programma di Real Time, quello che lei definisce "un momento di leggerezza che tiene compagnia a tante persone durante i pasti".

E proprio sul programma, l'agente immobiliare svela qualche retroscena: "La prima cosa è che quando arriviamo nel van ci togliamo le scarpe e stiamo a piedi nudi. Poi ogni tanto dopo pranzo mi prende la cosiddetta ‘pennichella' e mi devo fermare per 15 minuti. Prendo un cuscino che mi sono portata da casa e mi sdraio sulle gambe di Corrado. Ai due ragazzi (Corrado e Blasco, ndr) dico sempre 'ricordiamoci che dobbiamo entrare in maniera educata in casa degli italiani, quindi non diciamo parolacce', ma alla fine loro si lasciano andare a qualche espressione più colorite". In ogni caso lei e i colleghi si mantengono sempre in contatto con i clienti: "Alla fine di ogni puntata ci facciamo una foto insieme e spesso rimaniamo in contatto".