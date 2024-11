Ballando, bordata di Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli: "Cosa si portava da casa"

26 novembre 2024 a

a

a

"C'è qualcuno che arriva lì già col dente avvelenato?": Alessandro Cattelan lo ha chiesto a Selvaggia Lucarelli durante il suo podcast, Stasera c'è Cattelan - Supernova, a proposito di quanto succede a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1 in cui la giornalista ricopre il ruolo di giudice. "Certo - ha risposto lei -. Io me ne accorgo quando si portano la lite da casa, e non mi piace. Quando capisco che è una sceneggiatura già pronta, allora no. A me piace la cosa genuina".

Ad adottare questa strategia sarebbe, secondo la Lucarelli, Sonia Bruganelli, concorrente in gara a Ballando nell'edizione in corso. "Un po’ Sonia noto che ha questa modalità, arriva e ha già deciso se quella è la puntata in cui vuole essere un po’ più mite, più mansueta, in cui non vuole rischiare troppo, oppure quella in cui dice ‘mmm è calata un po’ di attenzione sul personaggio, devo essere un po’ più pungente e avere la risposta'". Diverso il suo modus operandi: "Io litigo sul serio, non c'è mai nulla di costruito, di prestabilito". La scrittrice e l'opinionista, ex moglie di Paolo Bonolis, hanno spesso avuto delle discussioni, anche piuttosto accese, nello studio di Ballando.

"Non immaginavo tutto questo". Furioso sfogo di Sonia Bruganelli: addio a Ballando?

Parlando invece dell'assegnazione dei voti, la Lucarelli ha raccontato: "C’è stato un anno in cui una delle concorrenti era Schisano. Lei mi era veramente antipatica. E sapeva che arrivava lì, voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Io quando dico così è proprio la morte, il bacio sulla fronte! E invece quando sono molto generosa, o molto ingenerosa vuol dire che comunque quel concorrente mi dà qualcosa".