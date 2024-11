Casa a Prima Vista, la drammatica confessione di Gianluca Torre: "Non ho più una vita"

30 novembre 2024 a

"Un anno fa non avevo neanche Instagram, con Casa a Prima Vista è cambiato tutto". Gianluca Torre, assieme ai suoi colleghi Ida Di Filippo, Marianna D'Amico, Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer, è una delle star del popolarissimo show su Real Time. "Sono i miei angeli", ha detto l'agente immobiliare in un'intervista rilasciata a BSMT.

Torre ha confessato che da quando ha deciso di partecipare allo show la sua vita è cambiata completamente. "Fino a un anno fa non era ancora uscito un mio video su Instagram né una puntata di Casa a Prima Vista: facevo la mia carriera da immobiliare, con le mie soddisfazioni ma normale - ha spiegato Torre -. Praticamente non ho più una vita, devo organizzarmi con i nuovi impegni ma non è facile".

Eppure, in un primo momento, Gianluca Torre non era del tutto convinto di voler partecipare allo show. "Mi hanno chiesto se volessi fare un casting. Mi ha chiamato quella dell’ufficio casting, mi conosceva perché avevo lavorato con uno della produzione e lui ha detto 'Secondo me lui potrebbe essere interessante'. Faccio il casting, giriamo la puntata pilota, piace e mi mettono davanti un foglio Excel con le registrazioni, da febbraio dell’anno scorso a giugno. Io l’ho guardato, ho chiamato la persona dell’ufficio casting e ho detto: 'Guarda io non ce la faccio, come faccio?'. Mi dispiaceva farlo, perché con il lavoro che faccio e questo programma non avrei più avuto vita. Dall’altro lato a me piaceva l’idea di fare la tv".

Ma per fortuna, dopo un weekend di riflessione, ha deciso di accettare l'offerta: "Sono uno a cui piace esprimersi, raccontare e raccontarsi. Poi lo dico a mia madre e mi ha convinto lei. Il programma ha avuto ascolti inaspettati, sta avendo degli share incredibili".